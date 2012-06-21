Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

112-у річницю від дня народження політичного діяча, голови Проводу ОУН(б) Степана Бандери відзначив Тернопіль. Представники обласної та міської влади, а також депутати, священнослужителі, мешканці міста зібралися біля пам’ятника ідеологові та теоретику українського національно-визвольного руху, аби покласти живі квіти та відправити панахиду й помолитися і за Степана Бандеру, і за всіх борців за волю України.

Незадовго до цієї події обласна рада звернулася до центральної влади повернути звання Героя України (посмертно) Степанові Бандері та Головному командирові Української повстанської армії Романові Шухевичу. Таке звернення ухвалили також депутати Тернопільських міської та районної рад.

Чергову річницю від дня народження Степана Бандери в Тернополі відзначили й смолоскипною ходою. Її розпочали від скульптурної композиції Героям Євромайдану й завершили біля пам’ятника Степанові Бандері, пройшовши центральними вулицями файного міста. А в Музеї національно-визвольної боротьби відкрили виставку книжкових видань, присвячених Провідникові ОУН. Цікаво, що книги виставили й в унікальній шафі-бюро, якою користувався сам Степан Бандера. Представили тут і сигнальний примірник нового видання, до якого долучився музей. З друку впродовж нинішнього та наступного року має вийти чотири книжки. Перша з них — «Перспективи української революції» — побачить світ уже нинішнього січня і складатиметься з праць Степана Бандери, інші ж ознайомлять з його життєписом, листуванням, спогадами друзів, побратимів, а також будуть опубліковані дослідження науковців.