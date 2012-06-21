Новим очільником Тернопільщини став Ігор Сопель, якого Президент Володимир Зеленський представив активу області під час робочої поїздки в область. Він вручив посвідчення голови ОДА й нагадав, що Кабінет Міністрів 9 жовтня погодив цю кандидатуру.
Ігор Сопель народився у 1974 році в місті Хоростків Тернопільської області. Закінчив Тернопільський державний технічний університет за фахом «інженер-механік». Працював слюсарем, інженером Хоростківського цукрового заводу, займався підприємницькою діяльністю, очолював хоростківський регіональний структурний підрозділ ТОВ «Агробізнес». У 2010—2015 роках був депутатом Хоростківської міської ради. З 2017-го — керівник федерації футболу в Хоросткові, повідомляє УНІАН.
Новопризначений голова ОДА подякував Президентові за високу довіру: «Для мене це велика честь і водночас велика відповідальність. Я докладатиму всіх зусиль, щоб виправдати цей кредит довіри». Він вважає Тернопільщину краєм з великим промисловим, аграрним, науковим і туристичним потенціалом. «Потенціалом, який ми разом з вами маємо розкрити й розвинути», — наголосив очільник ОДА.
Він запевнив у відкритості для «всіх порядних людей, які готові працювати чесно та прозоро», інвестувати в економіку, інфраструктуру і соціальну сферу області.
Далі Президент провів нараду з питань розвитку спиртової галузі України, де зазначив, що велика частка виробництва Укрспирту перебуває в тіні. «Така в мене статистика. Думаю, ви підтвердите чи спростуєте, так це чи ні, — звернувся він до працівників галузі. — Та, за моїми даними, понад половина, а точніше, 55% виробництва Укрспирту зараз в тіні. Державні заводи контролюють кримінальні угруповання вже понад десять років».
Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів розповіла, що із 2016 року фінансовий результат Укрспирту зменшився майже вп’ятеро.
«Це впливає і на сплату податків. Якщо у 2016 році підприємство сплатило майже 30 мільйонів державі, то у 2018 році жодної копійки податку на прибуток найбільший державний спиртовий монополіст не сплатив до бюджету», — зазначила вона, додавши, що через нелегальний ринок спирту державний і місцеві бюджети щороку недоотримують близько 8 мільярдів гривень.
У програмі поїздки також відвідання місцевої школи, де у 1918—1919 роках розташовувався уряд ЗУНР, і ознайомлення зі станом будівництва й перспективами розвитку центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль».
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»