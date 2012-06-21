Тернопільська область чи не єдина в Україні, яка зуміла видрукувати впродовж останнього десятиліття систематизовану новітню інформацію з різних царин власного життя в чотиритомному Тернопільському енциклопедичному словнику, а також у виданні «Тернопільщина. Історія міст і сіл». Посприяли такій авторитетній добрій справі органи влади краю. Та, на жаль, цей великий довідковий пласт не з’явився в електронному варіанті. Цю прогалину певною мірою вирішив заповнити Микола Василечко і створити в інтернеті «Тернопільську енциклопедію» («Тернопедію»). Він знаний в області фотограф, краєзнавець, кросвордист. А ще активно співпрацював з «Вікіпедією». Для неї створив майже 1340 статей, мав тут статус патрульного та перейменовувача файлів. Наприкінці літа 2014 року Микола запраг скласти для «Вікіпедії» список, до якого б увійшли імена загиблих краян у зоні проведення АТО. Згодом ці відомості завдяки йому та іншим активістам з’явилися в інтернеті.
Микола каже, що задум «Тернопедії» у нього виник ще майже 10 років тому. Та сподівався, що її створять автори Тернопільського енциклопедичного словника. Тож брався втілити ідею електронного довідника «Духовне Тернопілля», де міг би публікувати інформацію про церкви, священнослужителів, єпархії, парафії. Але бажаного не вдалося зреалізувати. Тож готував статті на таку тему й для української «Вікіпедії».
Нещодавно Микола Василечко запустив «Тернопедію». Зробив 1700 заготовок майбутніх статей і перших два десятки повнотекстових сторінок. Визначився передусім із загальною концепцією формування назв матеріалів, стилем викладу, а також зображень, шаблонів та інших необхідних засобів.
Яку ж інформацію можна буде почерпнути з нового енциклопедичного електронного джерела? Микола каже, що на «Укрвікі» досить обмежені можливості створення статей про краян, а також різні соціальні, культурні та інші об’єкти, колективи, організації, установи місцевого значення, органи самоврядування, географічні об’єкти. На сайті «Тернопедія» буде якнайширша інформація про них.
Роботи з оформленням сайту, підготовкою статей, звісно, багато. «Звертатимуся до місцевих органів влади, організацій, відомств з офіційним запитом щодо статистичних даних, — зазначає Микола Василечко. — На їхній, а також на основі архівних документів створюватиму статті за першоджерелом інформації, що на «Вікіпедії» неможливо зробити».
Стиль викладу матеріалу на «Тернопедії» також відрізнятиметься від всесвітньої електронної енциклопедії, допускатиметься оригінальне трактування фактів.
На відміну від паперових видань енциклопедій та «Вікіпедії», у назвах статей про знаних краян на «Тернопедії» писатимуть лише ім’я та прізвище, а вже в тексті автор уточнюватиме дані щодо батька особи.