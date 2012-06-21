Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Тернопільські податківці підбили підсумки деклараційної кампанії. Про отримані торік доходи заявили майже 7800 мешканців області. Переважна більшість з них були зобов’язані задекларувати власні статки. Скористатися правом на податкову знижку вирішили понад 3160 осіб.
У секторі комунікацій головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області поінформували, що 35 краян задекларували статки, які перевищили мільйон гривень. Загалом сума їхнього прибутку становить 175,5 мільйона гривень. Шестеро з мільйонерів заявили, що збагатилися від спадщини та дарування, продажу нерухомості й рухомого майна. П’ятьом багатшим стати допомогла незалежна професійна діяльність. Кілька з них влилися до лав мільйонерів краю завдяки іноземним доходам та інвестиційному прибутку. Решта суттєво збільшили свої статки з різних видів доходів.
Додатково всі, хто задекларував доходи в понад мільйон гривень, сплатять майже чотири мільйони 290 тисяч податку на доходи фізичних осіб і 548 тисяч гривень військового збору.