Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Із заходу України на захід Литви вирушили діти учасників АТО з Тернопільщини. Майже сорок малих українців упродовж двох тижнів оздоровлюватимуться та відпочиватимуть у місті Таураге.
Тауразький повіт Литви є давнім партнером Тернопілля. Адміністративний центр цього повіту – Таураге запровадив програму підтримки українських дітей, батьки яких стали в обороні рідної землі від російської агресії. Тож і минулими роками хлопчики та дівчатка з Тернопілля відпочивали в Литовській Республіці.
Нинішнього серпня на тернопільських дітей чекатиме цікава програма відпочинку. Зокрема, вони матимуть екскурсії містами Литви, зустрічі зі своїми ровесниками, стануть учасниками багатьох культурних заходів і спортивних змагань.
Варто зазначити, що цьогоріч діти учасників АТО з Тернопільщини вже оздоровлювалися в Молдові, Польщі, у таборах відпочинку в рідній країні.