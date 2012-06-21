Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Замість голови міста в Тернополі керує штучний інтелект. На місці, де століттями вабив красою Тернопільський став, увись піднялися багатоповерхові будинки. Допікає смог від торф’яних котелень. Містяни можуть погуляти лише в єдиному парку, розважитися в підпільному нічному клубі. А ще за місяць наперед треба записуватися, аби потрапити в легальний game-центр. Не густо й з молоддю, лише 10 відсотків проживає в місті. Таку ледь не апокаліптичну легенду вигадали нинішні організатори гри-моделювання про Тернопіль 2070 року.
27 червня, у переддень свята молоді, розробники гри-моделювання «Ternopil-2070 — місто майбутнього» запросять усіх охочих на літню сцену парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Тут упродовж п’яти годин відбуватимуться баталії, під час яких юнаки та дівчата розмірковуватимуть, доводитимуть, як вони можуть впливати на різні ситуації, в тому числі й надзвичайні, в життєдіяльності міста. А ще ініціатори такого заходу кажуть, що молодь має «зрозуміти власні права та обов’язки органів місцевого самоврядування». Щоб краще мислилося та гралося, подбали, звісно ж, про перекус і каву для учасників гри.