Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Понад шість тисяч обстежень і сільськогосподарських підприємств, і присадибних ділянок уже перевірили поліцейські Тернопільщини з часу оголошення спеціальної операції «Мак». Проведення таких оперативно-профілактичних заходів розпочали у середині травня й планують завершити 24 вересня.
Як поінформував начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Крета, основними завдання спецоперації є виявлення та знищення незаконних посівів снодійного маку й конопель. Йдеться й про відстеження та перекривання каналів надходження цих нарковмісних рослин до певних споживачів, документування злочинної діяльності наркоділків.
Протягом акції правоохоронці зафіксували 133 факти незаконних посівів маку та конопель. Ці рослини, що містять наркотичну речовину, поліцейські вилучили. Як, зрештою, й півтора кілограма марихуани.
Варто нагадати, що тих, хто норовить вирощувати незаконно снодійний мак, чи коноплі, займається незаконною торгівлею наркотичної сировини та її транспортуванням, закон передбачає сувору відповідальність – від сплати значної суми грошей до арешту або обмеження волі на певний строк.