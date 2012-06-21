Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Цього четверга депутати Тернопільської обласної ради зберуться на сесію, аби обговорити питання «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік». Перший випадок зараження коронавірусною інфекцією вже зареєстрували у сусідній області. Тож народні обранці перейматимуться виділенням коштів на закупівлю індивідуальних засобів захисту медичних працівників і потрібного медобладнання.
Голова облради Віктор Овчарук зазначив, що не можна «покладатися на ту кількість захисних медичних костюмів», якою вже запаслися медзаклади краю. У разі ж необхідності – терміново придбати засоби захисту не вдасться, адже треба буде оголошувати тендер, а отже, тижнями на них чекати.
Нині, скажімо, оголошено тендер на закупівлю апарату штучної вентиляції легень для інфекційного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. Виготовляють і проєкт модернізації тут вентиляційної системи в палатах-боксах.
Принагідно зазначити, що в області підготували дві шпитальні бази на випадок надання медичної допомоги хворим з підозрою на коронавірусну інфекцію – міську дитячу лікарню та комунальну лікарню швидкої допомоги. Обидва лікувальні заклади розташовані в Тернополі. Область чи не єдина в Україні, яка не має інфекційної лікарні.