Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Відпочинковий сезон для дітей пільгових категорій розпочали в Тернополі. Десять днів оздоровлюватимуться у гірському селищі Славське, що на Львівщині, 80 хлопчиків і дівчаток. Є серед них діти військовослужбовців, атовців, волонтерів, а також сироти та з багатодітних родин.
Відпочинок у Карпатах для них зініціювала волонтерська організація «Схід та Захід – єдині назавжди». Підтримала цю добру справу Тернопільська міськрада.
За словами міського очільника Сергія Надала, місцева влада й надалі активно сприятиме організації таких акцій, підтримуватиме учасників бойових дій та їхні родини. Торік майже 1500 дітей цих соціальних категорій змогли безкоштовно відпочити та оздоровитися в Карпатах чи на морському узбережжі. Нинішнього року набратися в такий спосіб нових сил і здоров’я мають понад 2500 хлопчиків і дівчаток з обласного центру. Вже у березні відпочивати в гори поїде чергова дитяча група, влітку ж чимало юних тернополян засмагатимуть під шум морських хвиль.
Тим часом на південь на оздоровлення вже в лютому вирушила 21 дитина з Тернопільщини. Ці діти стали учасниками першого цьогорічного заїзду в Український дитячий центр «Молода гвардія», що в Одесі.