Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Восьмирічний Юрко Чорний з Тернопільщини нині свої канікули мусить проводити на лікарняному ліжку. І все через п’яного дядька. Нещодавно хлопчик з велосипедом стояв на узбіччі дороги у селі Прошова, що неподалік обласного центру. Раптом на великій швидкості його збила автівка. Кермував нею, як твердять правоохоронці, нетверезий водій.
Юрко вже витримав дві операції, попереду на нього чекає ще тривале лікування. На страшне дитяче горе відгукнулися поліцейські області. Вони зібрали понад 40 тисяч гривень і передали їх родині хлопчика. Самого ж Юрка провідали в лікарні. Крім смаколиків, вручили й подарунки, зокрема, футбольний м’яч, який школяр упевнений, що за певний час випробує його на полі під час гри. А ще заявив, як виросте, то теж стане поліцейським. Правоохоронці побажали потерпілому швидкого видужання та щоб ця його мрія неодмінно здійснилася.