Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Маскувальні сітки українським воїнам, які на сході України боронять рідну землю від ворога, передали цього тижня студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Цікаво, що їх вони сплели на прохання свого товариша, з яким певний час разом навчалися, а нині він — боєць-розвідник, служить на передовій. На його адресу, крім сіток, які, щоправда, друзі плели ще до початку карантину, пов’язаного зі спалахом коронавірусної інфекції, надійде й підручник з історії середніх віків. Це своєрідний дарунок-нагадування воїнові від майбутніх істориків, аби не забував і про навчання.
Лише цьогоріч студенти-історики відправили для українських військових понад 20 маскувальних сіток. Узагалі ж цією доброчинною справою займаються з початку 2015 року. Відтоді сплели 330 маскувальних сіток різних кольорів, відтінків, площа яких становить понад 9,5 тисяч квадратних метрів. Цими виробами наші бійці в різні пори року прикривають не лише військову техніку, а й пункти спостереження, вогневі позиції.