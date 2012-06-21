Двадцять студентських команд із Тернопільського національного медичного університету ім. Івана Горбачевського вирішили позмагатися в пошуках пригод. Три роки поспіль масштабне інтелектуально-розважальне змагання майбутні медики організовували в рідному виші. Цього року місцем веселої та запеклої боротьби обрали Тернопільський обласний краєзнавчий музей.
Понад пів сотні команд спудеїв прагнули взяти участь у такому пізнавальному та наповненому пригодами заході, але організатори обрали з-поміж них лише двадцять. Змагання назвали «Студентський квест. Версія 4.0», а темою стала «Стара школа», ой, sorry, себто — Old school. Чимало цікавих завдань довелося учасникам розв’язувати, вирішувати, виконувати, а отже демонструвати знання, вміння та хист. Було двадцять станцій і понад три години молодіжного запалу, завзяття й командної гри.
Яка команда стала найсильнішою, найзаповзятливішою та першою? Звісно ж, «Турбо». Хіба можна з такою назвою пропустити когось поперед себе? Її наздоганяла «Банда престарілих і безпомічних» й опинилася на другому місці, третіми стали «Пєльмєшки».