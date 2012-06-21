Одразу дві важливі функції — практичну й естетичну — виконує аераційний водограй на Тернопільському ставі, який нещодавно став до ладу. Точніше, перша черга проекту з порятунку цієї водойми.
Останніми роками на озері, що століттями є окрасою Тернополя, дедалі більше цвіли водорості, відчутнішим ставав сморід, відбувалися певні застійні явища у воді та мулі. Щоб розв’язати проблему забруднення, покращити впорядкованість та належне функціонування водойми, міська рада ухвалила комплексну програму розвитку водосховища Тернопільський став на 2017—2019 роки. Передусім звернули увагу на аерацію як вилучення з води шкідливих домішок і наповнення озера киснем. Задля цього в обласному центрі вирішили створити аераційний водограй. Він став найдовшим в Україні.
Леонід Бицюра, заступник міського голови, каже, що вісім потужних насосів пропускають через гідросистему 1000 кубів води за годину. З одного боку фонтан тягнеться на 120 метрів, з іншого — на 122. Водограй має 404 форсунки, які дають струмінь води завдовжки 9 метрів і заввишки майже 4. На введення першої черги аераційного фонтана витратили майже 2,3 мільйона гривень.
Роботи з його монтажу триватимуть і наступного року. Скажімо, у сильний вітер зі ставу летять бризки, окроплюючи тернополян. Цю проблему допоможе розв’язати встановлення відповідного датчика, який коригуватиме висоту і довжину струменів води. Ще один такий пристрій забезпечить автоматичне увімкнення та вимкнення водограю. Нині його запускають уручну. Проектанти розмірковують і над продовженням фонтанної лінії.
Прикметно, що розробники цієї гідросистеми не зосередилися виключно на її практичному значенні, а подбали про певне естетичне навантаження. Зокрема, завдяки системі підсвічування водограй тішить око синьою, жовтою, рожевою, зеленою та іншими барвами. Таке своєрідне водне видовище викликало велике подивування й зацікавлення жителів і гостей міста. Щовечора з 19 до 22 години (час роботи фонтана) на набережну Тернопільського ставу сходяться сотні людей, щоб помилуватися водограєм, послухати його шум, трохи відпочити й найголовніше — сфотографуватися на тлі водяних кольорових струменів-іскор.
До слова, надалі аераційний водограй мають намір зробити ще й музичним, а діятиме він теперішньої осінньої пори, доки дозволять природні умови.