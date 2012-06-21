П’ять років тому в українській армії з’явилася нова частина — 44-та окрема артилерійська бригада. Формували її 2014 вогненного року на Яворівському полігоні. Вона стала боронити наші кордони від російського агресора та його найманців-терористів на Донбасі. Підрозділи бригади прославилися поблизу Зайцевого, Вуглегірська, Озерянівки, Неліпівки, Новгородського, Горлівки й на багатьох інших стратегічних ділянках Донецької та Луганської областей, захищали донецьке летовище, брали участь у Дебальцевській операції. 14 героїв-артилеристів віддали життя за Україну. Їхні імена викарбувано на пам’ятному знаку в Тернополі, де тепер постійно дислокується частина.
П’ятирічна історія артилерійської бригади знайшла відображення й у світлинах на виставці «Гарматний ешелон», яку цими днями відкрили в Тернополі. Варто уваги, що для її демонстрації в місті визначили аж три локації. Спершу експозицію змонтували у вестибюлі облдержадміністрації та облради, згодом її перемістили в Український дім «Перемога», звідки вона помандрувала до обласного краєзнавчого музею. Після тижневого огляду фотоекспонати знайдуть місце у студії бойової слави бригади на тривалий час.
Автор фотовиставки — пресофіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Експозиція складається із 30 світлин. Це здебільшого роботи самого Юрія, хоч, готуючи виставку, він зважив на прохання мобілізованих бійців, волонтерів і представив знімки військовослужбовців Андрія Кобзаря, Євгена Духоти, Максима Трибухова, які зафіксовували фотоапаратами воєнні баталії 2014—2015 років.
Експонати фотовиставки Юрій Кульпа поділив на чотири блоки, кожен з яких відображає важливі яскраві сторінки із життя бригади. Під час перегляду експозиції відвідувачі ознайомлюються з висвітленням процесу формування бригади на Яворівському полігоні 2014 року, виїзд її в зону АТО для виконання бойових завдань, приємні зустрічі військовослужбовців, які поверталися на ротації, з родичами, побратимами, друзями. Окрему частину виставки присвячено грандіозному маршу артилеристів Тернополем у травні 2018 року після першого повернення бригади у повному складі на постійне місце дислокації.
Був у цих лавах і підполковник Ігор Ларін. 2014 року він виконував завдання у складі батальйону територіальної оборони «Збруч». Тепер Ігор Васильович — командир батальйону охорони бригади. Каже, у складі 44-ї батальйон з’явився 2015 року як окремий мотопіхотний підрозділ. На фото, зробленому весняного дня 2018-го, Ігор Ларін стоїть на Театральному майдані в Тернополі разом з побратимами та волонтерами. Є серед них і ті, хто служить і надалі, або ті, хто зараз звільнився в запас. Бойовому братству артилеристів це не заважає, воно, як каже підполковник Ігор Ларін, згуртоване, єдине й дружне.