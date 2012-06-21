Один з атрибутів різдвяних свят — вертеп. Це театралізоване видовище, яке відтворює події, пов’язані з народженням Божого Сина. Але завжди, особливо останніми століттями, поряд з релігійними мотивами яскраво звучали й національні, патріотичні, прагнення державної незалежності України.
Молоді тернополяни — члени Молодіжного націоналістичного конгресу 2018 року організували повстанський вертеп. Його сценарій написали самі. Згідно з ним, українські повстанці разом зі зв’язковою та звіздарем звіщають радісну новину про народження Ісуса Христа. Але ж є Ірод, тобто сила зла. Тож юнаки й дівчата з огляду на наше комуністичне минуле вдалися до творення образів конкретних осіб, які уособлюють тоталітаризм та україноненависництво. Повстанський вертеп десять хлопців і дівчат з Тернопільщини нині показують жителям Донецької області. До дійства долучилися ще троє львів’ян та представниця Дніпра. Кілька днів патріотична молодь ходитиме з вертепом у Лисичанську, Слов’янську, Краматорську, Попасній, Бахмуті, Костянтинівці.