Глава Toyota Такесі Утіямада вважає, що нинішні гібриди ще не готові до серійного виробництва: занадто дорогі й повільно заряджаються. Про це він розповів в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel. Також Утіямада зазначив, що його компанія не вважає Tesla прямим конкурентом.
«Tesla нам не ворог, але й не зразок для наслідування. Я думаю, по-справжньому з нею змагаються автовиробники з Німеччини», – зауважив Утіямада. Можливо, ці слова недалекі від істини: зараз електрокари від Tesla купують ті, хто раніше віддавав перевагу люксовим німецьким автомобілям. Проте, Tesla Model 3 може істотно скоротити кількість шанувальників Toyota Prius. Але поки про реальну конкуренцію, звичайно, говорити не можна.
У вересні Toyota спільно з Mazda Motor Corp розпочала розробку нового типу твердотільних батарей, які будуть заряджатися набагато швидше і перевершувати за потужністю існуючі аналоги. «Технологія дозволить зробити новий крок у розвитку електричного транспорту. Але на її розробку піде час. Масове виробництво ми зможемо почати не раніше, ніж через 4-5 років», – розповів Утіямада.
Водночас, автодилери в США практично не готові до того, щоб продавати електрокари. Таке дослідження Ipsos RDA опублікувало видання Gas2. З’ясувалося, що продавці в автосалонах не відрізняють гібридні електрокари від тих, що працюють тільки на акумуляторах. Більше того, вони не можуть відповісти на питання покупців: «Де купити запчастини?» І демонструють практично повну відсутність знань у цій сфері. Звичайно, не у всіх автодилерів такий недосвідчений електрокарний персонал, але навіть у кращих автосалонах рівень обслуговування сильно відрізняється від один від одного.
Таким чином, при рівних умовах покупець навряд чи вибере електричний автомобіль. Більше того – покупцям навіть не пропонують тест-драйв, що могло б стати вирішальним фактором при виборі між звичайною машиною і електрокаром. Зрозуміти автодилерів можна: відсоток з продажів, який вони отримують від продажу традиційних автомобілів, непорівнянний з тим, скільки платять за продаж електричних машин.