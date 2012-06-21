Італійське кузовне ательє Ares Design, засноване колишнім главою компанії Lotus Дені Бахар, представило свій новий проєкт. Ним став глибоко модифікований електрокар Tesla Model S, який перетворили на дводверний кабріолет.

Фахівці працювали над автомобілем останні кілька років – вперше проєкт був анонсований восени 2018 року. Компанії з Модени довелося внести зміни в кузов і шасі американського ліфтбека, розробити нові аеродинамічні елементи, а також повністю переробити салон.

Тюнери залишили електромобіль без даху, прибрали центральні стійки і всі стандартні двері, які замінили абсолютно новими довшими дверима. Крім того, модифікації піддалася корма автомобіля, де з'явилося місце для складного верху. Відповідно до побажання замовника салон обтягнули білою шкірою, яка контрастує з яскраво-помаранчевими і чорними елементами.

Про технічної складової автомобіля даних немає. Tesla Model S в найпотужнішій версії P100D оснащений 224-сильним електричним агрегатом на передній осі і 476-сильним – на задній. Електрокар здатний розганятися з місця до 96 км/год за 2,3 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км на годину.

Нині в офіційній лінійці компанії Tesla немає машин з відкритим кузовом. При цьому першою серійною моделлю американської марки був кабріолет Roadster, який виробляли з 2008 по 2012 рік. У Tesla є план розробки автомобіля нового покоління з такою ж назвою, проте, як очікується, він отримає закритий кузов. Прототип цієї моделі, показаний восени 2017 року, представили як купе.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»