Американська компанія Tesla представила свій новий товар– пікап Cybertruck. За функціональними особливостями автомобіль схожий на популярну бензинову модель Ford F-150.
При цьому за зовнішнім виглядом машина з футуристичним дизайном не схожа на жодну іншу. Її створювали за образом з науково-фантастичного фільму «Той, що біжить по лезу», зазначив засновник компанії Ілон Маск на презентації Cybertruck, трансляція якої велася на сайті виробника.
Новий пікап куленепробивний, оскільки двері виготовляються зі сплаву, який використовується для створення космічних ракет SpaceX.
Вантажопідйомність Cybertrack становить понад 1,5 тонни, вантажівка здатна буксирувати причіп вагою до 6,4 тонни. Вбудований акумулятор в різних комплектаціях розрахований приблизно на 400, 500 і 800 км. Заряджається він від електромережі з напругою 110/220 вольт. Автопілот, автопарковка і повний привід включені в стандартну комплектацію.
Найдешевша модель Cybertrack коштуватиме майже 40 тисяч доларів, а найдорожча з трьома електродвигунами буде починатися від 70 тисяч. Терміни початку продажів Маск не назвав.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»