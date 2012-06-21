Компанія Tesla вивела еклектровантажівку Semi на випробування на дороги загального користування.
Одна з таких вантажівок була помічена на дорозі недалеко від офісу кур'єрської служби UPS, імовірно, в Саннівейл, Каліфорнія. Відео машини на своєму каналі в YouTube опублікував користувач Brandon Camargo.
Подробиці випробувань вантажівки Tesla не розкриває. Відомо про те, що на даний момент компанія отримала замовлення на виробництво 500 електровантажівок. Очікується, що виробництво електричних вантажівок планується розгорнути в 2019 році. Коштуватиме машина майже 150 тисяч доларів.