5 тисяч експрес-тестів і 1800 тих, що працюють за методом полімеразної ланцюгової реакції, медичні та захисні засоби — все це привезли на Рівненщину в супроводі представників Нацгвардії. Це частина допомоги, яку Україна отримала з Китаю.
«Вантаж для нас особливо цінний, — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. — До речі, ПЛР-тестів тестів виявилося на 78 більше, тож усі передали в обласний лабораторний центр, де є вірусологічна лабораторія. З ними працюватимуть найдосвідченіші епідеміологи та вірусологи. 5 тисяч експрес-тестів розподілили між 27 лікувально-профілактичними закладами області. Найбільше отримали Рівненська ЦМЛ (1000 штук) та Сарненська ЦРЛ (500), які є госпітальними базами лікування коронавірусної хвороби. Частину, зрозуміло, залишаємо в резерві. Респіратори та костюми захисту розподілили для служби швидкої допомоги в різні райони».
До речі, того дня голова ОДА звільнив начальника управління охорони здоров’я області Юрія Осипчука за неналежну підготовку до роботи галузі в нових умовах. На Рівненщині вже є підтверджені випадки захворювання на COVID-19, тож віднині риторика посадовців кардинально змінилася. «Коронавірус на Рівненщині є, але люди навіть не здогадуються, що вони хворі, бо в них легкий або й безсимптомний перебіг. Але небезпека інфікувати інших надзвичайно висока, тому карантин лише посилюється», — пояснює головний санітарний лікар області Роман Сафонов.
На прохання журналістів в обласному оперативному штабі оприлюднили цифри смертності на Рівненщині від респіраторних інфекцій та пневмонії як їх ускладнення. Від початку року жертвами ГРВІ стали 62 особи, а від пневмонії в березні померло 18 земляків.
До речі, з 24 березня у Рівному закрито для відвідування всі дитячі та спортивні майданчики, а з 26-го повністю припинив роботу міський транспорт. Працівників стратегічних підприємств перевозитимуть спеціальними рейсами.