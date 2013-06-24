На сайті testporuch.phc.org.ua можна оцінити власні ризики щодо ВІЛ, а також дізнатися про можливості безоплатного та конфіденційного тестування. Пройти діагностику можна навіть вдома, замовивши доставку орального тесту поштою. Таку опцію надають в неурядових організаціях. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Як це працює?

У лаконічній та зрозумілій формі на сайті наведені відповіді на важливі запитання: «Чому ВІЛ стосується саме мене?», «Як дізнатися свій статус?», «Що робити далі?». На сайті наведений простий алгоритм дій і запропоновані різні варіанти, як і де швидко та зручно пройти безоплатне тестування.

Ви зможете знайти найближчий пункт тестування на карті, перейти у спеціальний чат-бот у Telegram, зателефонувати на «гарячу лінію» з питань ВІЛ/СНІД або замовити тест поштою – для себе і близьких.

Незалежно від того, який маршрут обрали, незмінними залишаються:

конфіденційність – ніхто не дізнається про ваш статус без вашої згоди;

безоплатність – ані за тест, ані за послуги тестування платити не доведеться;

швидкість – очікування результату в середньому займає 15 хвилин.

Чому це важливо?

Завдяки досягненням сучасної медицини та використанню антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції, людина з ВІЛ може жити повноцінне довге, щасливе і здорове життя. Але для цього передусім потрібно знати свій статус і, як мінімум раз на рік, оновлювати цю інформацію – проходити тестування. Перевірятись і знати – в сотні разів безпечніше, ніж уникати цього питання.

Крім того, знання ВІЛ-статусу – не лише прояв турботи про своє здоров’я, а й справжнє піклування про людей, з якими ви контактуєте.

На жаль, багато українців та українок нехтують регулярним тестуванням на соціально небезпечне захворювання, вважаючи, що саме їх це не торкнеться. Інша частина помилково припускає, що тестування є чимось складним, часозатратним чи важкодоступним. Але реальність така, що ВІЛ потенційно може стосуватись кожного, а з тестуванням усе набагато простіше, ніж здається.

За оціночними даними, понад 250 000 українців та українок живуть з ВІЛ і лише 60 % з них знають свій статус та отримують лікування. Попри суттєву позитивну динаміку у боротьбі з ВІЛ ми все ще маємо один із найвищих у світі показників захворюваності на ВІЛ-інфекцію: 13 000 нових випадків щороку.

Повномасштабна війна росії проти України для багатьох відсунула питання здоров’я та турботи про себе на другий план. Проте із тестуванням на ВІЛ усе працює якраз навпаки: саме зараз потрібно ще більше обережності та свідомої уваги до здоров’я, адже відкладене «на потім» може мати згубні наслідки для здоровʼя.

Довідка:

Вебсайт розроблено в межах проєкту USAID «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» у партнерстві з Центром громадського здоровʼя України. Проєкт працює з 2021 року для того, щоб уразливі до ВІЛ групи населення могли безперешкодно отримувати необхідну допомогу, в тому числі послуги з тестування на ВІЛ. Вперше в Україні проєкт впроваджує концепцію диференційованого надання послуг, яка дозволяє покращити доступ клієнтів до всіх сервісів ВІЛ завдяки орієнтації на потреби й запити конкретної цільової групи. Також команда проєкту зміцнює потенціал 17 регіональних організацій та сприяє оновленню нормативної бази для розширення доступу до ВІЛ-послуг.

Проєктвпроваджується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR). Виконавцями проєкту є консорціум Pact, FHI 360 та AFEW-Україна, а також регіональні організації-субгрантери.