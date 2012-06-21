Павло КУЩ,
«Урядовий кур'єр»
Як вже повідомляв «Урядовий кур’єр», нещодавно в приміщенні НСЖУ відбулася презентація дилогії учасника ООС Бориса Кутового «Листи здалеку». Саме тоді автор виступив з корисною ініціативою: виручені від продажу книжки кошти він береться перерахувати на лікування і реабілітацію 30 дітей із прифронтової Донеччини. Йдеться насамперед про малих мешканців краю із соціального незахищених родин та з тутешніх міст, селищ і сіл, які розташовані поблизу лінії зіткнення: Красногорівка, Мар’їнка, Миронівський, Світлодарськ.
Гуманітарний проєкт отримав підтримку з боку Бахмутської та Мар’їнської районних державних адміністрацій Донецької області і досі вже сформували групу з 30 дітей віком від 5 до 11 років. Всі вони мають медичні рекомендації для санаторно-курортного лікування захворювань легенів. А відбуватиметься воно в унікальному спелеосанаторії «Соляна Симфонія», що розташований на майже 300-метровій глибині у виробках соляної шахти в місті Соледар Донецької області.
За словами голови Бахмутської районної державної адміністрації Тетяни Єрохіної, місцева влада постійно активно співробітничає із співвітчизниками, які надають різноманітну допомогу жителям Донбасу. Тому відразу відгукнулися й на згадану гуманітарну ініціативу, підтриману НСЖУ. «Дуже дякую Борису Кутовому і його однодумцям за реальні справи. Завдяки подібним проєктам дітлахи району проходили курси лікування у кращих клініках країни. Вірю, що курс лікування в соляній шахті стане справжньою симфонією у справі охорони здоров’я наших дітей. До цієї доброї справи долучилися вже багато людей і тому, вважаю, все буде добре» – каже пані Тетяна.
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Контакти для пропозицій і запитань:
+380 (68) 789 09 45 Борис Кутовий
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