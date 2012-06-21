Понад 200 різних захворювань, різні типи клітин, які безконтрольно розмножуються; різна агресивність хвороби; різна реакція пацієнтів на лікування — те, що фахівці-онкологи знають сьогодні про рак. Саме це «різне» і пояснює, чому немає і не може бути універсального єдиного способу, чому лікарі застосовують цілий комплекс методів, щоб подолати хворобу.

Про комплексне лікування у TomoClinic

Тактику боротьби, індивідуальний план лікування для пацієнта розробляє не один фахівець, а ціла команда. І входять у неї лікарі різних профілів: клінічні онкологи, хірурги, хіміотерапевти, променеві терапевти, патологи. Також у команду можуть увійти лікарі «вузьких» спеціалізацій: уролог, онкогінеколог, онкодерматолог. Таким чином вся мультидисциплінарна медична бригада TomoClinic об'єднує досвід і знання для того, щоб допомогти пацієнтам навіть у найскладніших випадках.

Індивідуальний план лікування для кожного пацієнта розробляє консиліум фахівців різних профілів.

Дуже важливо, що в одному місці надають увесь комплекс допомоги: діагностика, хіміотерапія, променева терапія, хірургія, психологічна підтримка і реабілітація. Застосовують широкий спектр потужних протипухлинних засобів, включаючи таргетну терапію та імунотерапію. Проводять лікування раку на будь-якій стадії хвороби. Комбінація методів може бути різною — це залежить від конкретної ситуації кожної людини.

«Причому далеко не завжди онкологічне лікування починається з операції. Часто необхідно спочатку провести хіміотерапію або променеву терапію, щоб зменшити пухлину, перевести її, як кажуть лікарі, в операбельний стан. В абсолютній більшості випадків ми використовуємо комбінацію методів, тому що не існує «монометоду», який здатний позбавити пацієнта від раку», — підкреслює директор TomoClinic Володимир Ященко.

Лікування в цьому сучасному онкологічному центрі проводять за світовими стандартами: застосовують протоколи Європейського товариства онкологів (ESMO) та Національної онкологічної мережі США (NCCN). Це означає, що кожна людина, яка звернулася за допомогою, отримує доступ до передових методів без необхідності виїжджати за кордон.

Оснащений центр новітньою апаратурою: єдина в Україні система надточного опромінення (система Томотерапії); лінійний прискорювач ElektaSynergy; операційний блок, обладнаний за останнім словом техніки; сучасні апарати КТ, МРТ, ангіограф тощо.

Єдина в Україні система надточного опромінення — система Томотерапії.

У клініці допомагають вирішити проблеми зі здоров'ям у повному обсязі. Крім медперсоналу, з пацієнтами працюють особисті адміністратори — співробітники спеціальної служби, яка називається Консьєрж-сервіс.

Що таке Консьєрж-сервіс?

Служба створена виключно для комфорту і зручності пацієнтів. З особистим адміністратором пацієнт знайомиться вже при першому зверненні в клініку. Надалі цей співробітник займається всіма організаційними моментами, пов'язаними з перебуванням у TomoClinic.

Персональний адміністратор узгодить зручний час прийому і проходження обстежень, при необхідності надасть допомогу в пошуку житла, замовить таксі, відповість на всі запитання. Пацієнти не хвилюються про те, що можуть пропустити чергову процедуру. Адміністратор нагадає про неї заздалегідь.

Медична команда діє виключно за протоколом. Якщо потрібно провести дослідження на установці, якої немає в TomoClinic (наприклад, ПЕТ-КТ — таких апаратів в Україні всього три), на допомогу також приходить служба Консьєрж-сервіс. Фахівці порекомендують, де саме пройти обстеження, щоб отримати точний результат, і візьмуть на себе організаційні питання.

Робота співробітників служби Консьєрж-сервіс — це гарантія вашого спокою і комфорту.

З особистим адміністратором пацієнт знайомиться вже при першому зверненні в клініку.

Сьогодні TomoClinic— один з провідних приватних онкологічних центрів України, який використовує сучасний арсенал передових методів діагностики і лікування ракових захворювань. Для кожної людини тут роблять усе можливе, щоб повернути їйздоров'я і зберегти високу якість життя.

Повний комплекс допомоги в TomoClinic — це:

♦ консультація клінічного онколога;

♦ мультидисциплінарний консиліум — розробка плану лікування;

♦ профілактика онкологічних захворювань і передракових станів (скринінг);

♦ сучасні діагностичні обстеження для визначення: виду раку, стадії хвороби, поширеності процесу, ефективності лікування — МРТ, КТ, УЗД;

♦ новітні методи променевої терапії (IGRT, IMRT), стереотаксична радіохірургія;

♦ хірургічне лікування, включаючи мало травматичні лапароскопічні втручання і органозберігаючі операції при раку грудей;

♦ сучасна хіміотерапія, таргетна терапія на основі генетичного аналізу пухлини, імунотерапія, гормонотерапія;

♦ ефективна паліативна допомога: симптоматичне лікування, індивідуальний підбір знеболювання;

♦ психологічна підтримка пацієнта і членів його родини.

Запис на консультацію за телефонами, які ви бачите на сайті.