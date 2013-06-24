Пункти евакуації та транзитні центри отримають компенсацію за комунальні послуги.
«Запроваджуємо чіткий механізм відшкодування для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів і приймальних пунктів, де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення. Компенсація покриватиме вартість спожитих комунальних послуг, тепла, води та електроенергії, а також витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо», — повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
За її словами, подати заяву на компенсацію тепер можна онлайн — через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа. Контроль за нарахуванням виплат забезпечуватимуть Нацсоцслужба та її територіальні органи.
«Держава продовжує системно підтримувати людей, які були змушені залишити домівки, і тих, хто забезпечує їм тимчасовий прихисток», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.