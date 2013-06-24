Пункти евакуації та транзитні центри отримають компенсацію за комунальні послуги.

«Запроваджуємо чіткий механізм відшкодування для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів і приймальних пунктів, де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення. Компенсація покриватиме вартість спожитих комунальних послуг, тепла, води та електроенергії, а також витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо», — повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

За її словами, подати заяву на компенсацію тепер можна онлайн — через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа. Контроль за нарахуванням виплат забезпечуватимуть Нацсоцслужба та її територіальні органи.