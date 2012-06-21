За традицією головного народного віщуна країни — байбака Тимка — розбудили вчора в селищі Гайдари на біостанції Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
І цього разу нащадок двох попередніх народних синоптиків, старший син Тимка ІІ, не побачив своєї тіні, тому весна в Україні має настати за шість тижнів.
Юний Тимко, якому немає ще й року, не дуже хотів вибиратися з теплої нори і, не побачивши свою тінь, одразу ж повернувся, тим самим передбачивши ще кілька холодних тижнів, повідомляє Укрінформ.
«З огляду на нинішню реакцію Тимка весна цього року прийде не раніше, ніж через 6 тижнів, а в лютому ще будуть морози», — прокоментував поведінку тварини начальник біостанції доктор біологічних наук, професор Віктор Токарський.
Варто зазначити, що схожої точки зору дотримується і головний синоптик Харківського гідрометцентру Євгенія Ляшенко: «Зима цього року почалася пізно, температура нестійка, коливається від плюса до мінуса. За даними науки, середньокліматичний прихід весни очікується 23 березня».
Тимка ІІІ також запитали, чи є життя на Марсі. Той спершу кинувся до стверджувальної таблички, потім передумав, а під час третьої спроби не обрав жодного варіанта. Тож лишається сподіватися, що до відповіді на це запитання людство наблизить майбутній старт до Червоної планети надважкої ракети, анонсований розробниками на найближчий вівторок, 6 лютого.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»