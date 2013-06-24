Тіньовий флот Росії становить приблизно 17% усіх нафтових танкерів, які зараз використовуються у світі.
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дані дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, передає Укрінформ.
За оцінками компанії, на початку цього року російський тіньовий флот налічував 940 суден, що на 45% більше, ніж торік.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Захід запровадив санкції, спрямовані на скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв. Однак РФ знайшла обхідні шляхи, створивши величезний флот зі старих суден з непрозорою структурою власності, що транспортують нафту в Китай, Індію та інші віддалені ринки.
Для уникнення західних санкцій ці кораблі використовують «сумнівне страхування» або взагалі не мають його. Також кораблі ходять під прапорами третіх країн і надають неправдиві дані про своє перебування, щоб приховати місце завантаження вантажу.
За даними дослідницької компанії, середній вік суден російського тіньового флоту перевищує 20 років, тоді як у легального танкерного флоту він становить 13 років. Через це застарілі танкери тіньового флоту РФ становлять екологічну загрозу, йдеться у публікації.
Окрім цього, ці судна підозрюють у скоєнні підводних диверсій, зокрема, пошкодженні трубопроводів та кабелів.
Джерело: Укрінформ