«Ми потребуємо міцнішої підтримки ЄС у нашій боротьбі за мир, демократичні цінності й суверенний європейський вибір. Визнання партнерами європейської перспективи України є в цьому найкращим стимулом», — такими словами звернувся сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба до колег під час засіданні міністрів закордонних справ Європейської народної партії.
Очільник української дипломатії звернув особливу увагу на небажання російської сторони забезпечувати виконання домовленостей Паризького саміту «Нормандської четвірки», обмеження доступу на неконтрольовані території Донецької і Луганської областей представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій, а також масову паспортизацію Росією українського населення цих регіонів, що триває досі.
Дмитро Кулеба акцентував на необхідності посилення санкційного тиску на РФ через нові грубі порушеннями Росією прав людини й міжнародного права в окупованому Криму. Він також наголосив на неприпустимості намірів Москви незаконно організувати на півострові референдум щодо змін до Конституції РФ. «Для того, щоб реально змінити ситуацію, міжнародний політичний, військовий та економічний тиск на Москву слід посилювати й ставати згуртованішими. І так має тривати до повної деокупації Криму», — цитує пресслужба МЗС слова Дмитра Кулеби.
Урядовець представив очікування нашої держави щодо нових амбітних завдань у межах «Східного партнерства» й закликав представників Європейської народної партії підтримати перспективу поширення на Східних партнерів «Чотирьох свобод» ЄС — вільного руху товарів, послуг, капіталів та людей — як стратегічну ціль «СхП».
Європейські дипломати висловили підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, підтвердивши налаштованість на збереження санкційного й політичного тиску на РФ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»