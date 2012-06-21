Група вчених розробила спеціальне програмне забезпечення, яке допоможе швидко визначати точний час смерті.
Час смерті
Знаменита картина Рембрандта «Урок анатомії доктора Тульпа», написана у 1632 році, ілюструє процес аутопсії, або посмертний розтин тіла. Подібна процедура спочатку була викликана банальним інтересом людини до анатомії, а також бажанням точно знати причини смерті і хвороб. Потрібно відзначити, що розтин людського тіла тривалий час був заборонений церквою, а за часів інквізиції за таке карали смертю.
Сьогодні однією з галузей, де використовується аутопсія, є судово-медична експертиза. Вбивство людини – страшний злочин, що вимагає, щоб справедливе покарання досягло своєї мети. Судово-медична експертиза допомагає розібратися в причинах смерті і знайти вбивцю. Однак для визначення давності смерті досі використовуються старі прилади, такі як динамометр і фотодінамометр, що дозволяють оцінити зміни кольору плям крові за допомогою тиску.
Машина-судмедексперт
Вчені вже довгий час шукають способи виправити ситуацію і розробляють способи визначення часу смерті на основі генетичної експертизи. Спеціаліст в галузі обчислювальної біології Родерік Гіго (Roderic Guigó) – один з них. Він довгий час займався вимірюванням активності генів в тканинах живих і мертвих людей і разом зі своїми колегами з Центру геномного регулювання в Барселоні (Іспанія) розробив програмне забезпечення, здатне визначити час смерті.
Для цього команда вчених за час роботи проаналізувала понад 9000 зразків з 36 тканин, кожен з яких включав дані про час збереження генетичного зразка після смерті людини, мав чітку картину спаду і підйому активності генів з плином часу і так далі. Потім вони розробили програмне забезпечення і завантажили в нього дані про активність генів 399 загиблих людей. На їх основі програма повинна була визначити час смерті інших 129 людей. Було виявлено, що більша частина змін активності генів відбувається між 7 і 14 годинами після смерті, а потім стан стабілізується.
Вчені відзначають, що дане програмне забезпечення повинно було показати, що машина дійсно може стати помічником в судовій медичній експертизі. Можливо, незабаром нам вдасться створити систему штучного інтелекту, яка допоможе визначати час смерті прямо на місці подій і врятувати життя інших людей, завдяки швидкій затриманні злочинця.