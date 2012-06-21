Після тимчасового припинення роботи столичного метрополітену все навантаження взяв на себе міський наземний транспорт. І він нині працює в обмеженому режими – тільки за спецквитками. Тож столичні автобуси, трамваї і тролейбуси щодня перевозять майже 40 тисяч пасажирів – медиків, співробітників поліції, рятувальників та працівників стратегічних підприємств. На маршрути виходять близько 300 одиниць комунального транспорту.
Про це під час брифінгу 27 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Все це – транспорт комунального підприємства «Київпастранс». Графік маршрутів планують відповідно до задоволення потреб пасажиропотоку, і його постійно корегують.
У «години-пік» на лініях працює максимальна кількість транспорту. Обслуговують його 11 транспортних депо міста. Там забезпечують постійну дезінфекцію рухомого складу до і після виходу на лінію, а також впродовж дня. А водіїв і кондукторів забезпечено всіма необхідними засобами захисту.
Віталій Кличко також зазначив, що точної дати, коли роботу відновить київський метрополітен, ще не визначено та не оприлюднено. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті. Він також нагадав, що рішення про тимчасове закриття метро у Києві, Харкові та Дніпрі було ухвалене Кабінетом Міністрів. Тому й відновлення його роботи залежатиме від рішень уряду. А поки що там тривають ремонтні роботи, а на трьох станціях – Арсенальній, Лук’янівській та Сирці – найближчими днями почнуть встановлювати обладнання для пересування людей з інвалідністю.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»