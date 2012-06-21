Відразу зауважимо, що поки йдеться тільки про мишей: дослідники з Університету Тафтса годували мишей, схильних до раку печінки, їжею з добавкою томатного порошку – сушених і розтертих в порошок томатів (в перерахунку на людські пропорції щоденна доза порошку відповідала тому, як якщо б людина щоденно з'їдав дві-три свіжі помідори або ж порцію пасти з томатним соусом). У таких мишей дійсно знижувалася ймовірність раку – на цілих 67%, якщо ж пухлина все ж виникала, то її розмір був на 95% меншим, ніж у мишей, яким томатного порошку не давали. Крім того, томатна добавка зменшувала шанси тварин захворіти на жировий гепатоз.
У статті в Cancer Prevention Research автори пишуть, що томатний порошок діяв через кишкову мікрофлору, а діючим компонентом був, ймовірно, каротиноїд лікопен – рослинний пігмент, який надає червоне забарвлення помідорам, кавуну, грейпфруту. І який, за деякими даними, сам по собі здатний гальмувати ріст ракових клітин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»