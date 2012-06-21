Томос про автокефалію Православної Церкви України повернувся з Туреччини в Україну і зараз перебуває у Рівному.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час своєї промови в одному з храмів цього міста, передаєУНН.
«Сьогодні вранці Томос повернувся до України. І рішенням предстоятеля (Епіфанія – ред.), з дозволу його святості (Філарета - ред.) сьогодні він тут – у Рівному», – сказав Порошенко.
Після цього двоє священнослужителів винесли Томос та поставили його поряд з трибуною, з якої виголошував промову Петро Порошенко.