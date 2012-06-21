В іспанській столиці Мадриді у межах мистецького фестивалю відкрилася виставка картин уманської художниці Одарки Дьоми-Пісної. Назва експозиції «…Тому що з нами Бог».
Одарка Дьома-Пісна недавно увійшла до 50 найкращих митців світу. Добір проводили експерти італійського каталогу сучасного мистецтва Woman’s essence.
Торік у жовтні Одарка Дьома-Пісна презентувала свої твори в Італії — під час виставки в межах презентації проекту «Сучасник». У проект, зокрема, входило видання четвертого щорічного каталогу сучасного мистецтва. До нього потрапили творчі доробки більш як 100 митців з 38 країн світу, зокрема й Одарки Дьоми-Пісної. Організатором виставки творів мистецтва, дібраних до каталогу, тоді виступило об’єднання The Association Muse International Art Space.
Художниця пише картини мастехіном у стилі арт-наїв. Має близько 400 робіт. Показує їх в Україні, Іспанії, Італії, Грузії, Франції, Австрії та Великій Британії. Її картини є в багатьох приватних колекціях, музеях.
Одарку ще часом називають різдвяним художником, бо багато виставок відбувається напередодні цього свята. Різдво для її родини — це особливі дні. Разом допомагають дитячим будинкам та людям, які цього потребують.