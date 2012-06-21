Американський журнал Time склав рейтинг найкращих технічних новинок 2017 року.
Список гаджетів очолила ігрова приставка Switch від японської компанії Nintendo. «Гібридна» консоль складається з планшета з 6,2-дюймовим екраном і бездротових контролерів Joy-Con. Switch розроблена таким чином, що її можна використовувати як в якості стаціонарної приставки, так і для «ігор на ходу».
На другому місці рейтингу розташувався iPhone X. Укладачі зазначають, що новинка від Apple досить дорога, а нововведення з'явилися вперше на Android, проте безрамковий дисплей та Face ID (система розпізнавання облич), як пише Time, встановлять новий стандарт для смартфонів в майбутньому.
Третє місце в рейтингу кращих технічних новинок 2017 року зайняв ноутбук Microsoft Surface Laptop. Укладачі списку високо оцінили зовнішній дизайн гаджета, а також здатність переносного комп'ютера довго зберігати заряд.
У десятку кращих гаджетів, за версією Time, також увійшли квадрокоптер DJI Spark, флагманський смартфон Samsung Galaxy S8, приставка Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic, друге видання віртуального асистента Amazon Echo, ігрова консоль Xbox One X, Apple Watch 3 та фотоапарат Sony Alpha A7R III.