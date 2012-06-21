Статистика продажів автомобілів свідчить про те, що кросовери досить міцно утримують лідерство незалежно від пори року, сезону та стану доріг. На думку автовласників, це найбільш універсальний тип авто – просторий салон, просторий багажник, висока якість збірки та відчуття безпеки. Сьогодні за діючими нормами законодавства України нові автомобілі купити легше та швидше. Пропонуємо вашій увазі ТОП-10 найкращих кросоверів. Рейтинг складений на основі аналітичних досліджень порталу AUTO.RIA.com.
ТОП-10 найбільш популярних кросоверів
Перше місце у рейтингу займає Nissan Rogue – сімейний автомобіль, простий у ремонті, надійний, адаптований до далеких поїздок українськими дорогами у будь-якому стані і пору року.
Друга сходинка – Mitsubishi Outlander. Це µ економне авто, ним легко та комфортно управляти, підійде як для сім’ї, так і для роботи.
Третій рядок рейтингу займає Hyundai Tucson. Водії підкреслюють стильний дизайн авто, швидкий розгін, комфортний салон та здатність машини тримати трасу.
Далі у рейтингу – Hyundai Santa Fe. Добротний автомобіль, гарне співвідношення вартості та якості, стійкий, потужний, невибагливий у догляді та ремонті, місткий та комфортний.
На п’ятій сходинці рейтингу розмістився BMW X5. Досі до цієї машини відносилися як до статусної. Це комфортний у всіх відношеннях автомобіль, який подарує насолоду від керування та їзди. Чудове сімейне авто.
На шостому рядку, знаходиться Toyota RAV4. На цьому авто впевнена їзда на будь-якій дорозі, підвіска, на перший погляд, жорстка, але саме це надає машині стійкість. Водії підкреслюють здатність авто маневрувати, автомобілем легко управляти управлінні, має швидкий розгін, при цьому переключення швидкості не відчувається.
Сьомий рядок рейтингу – Nissan Qashqai. Авто, в якому продумано все до найдрібнішої деталі. Машина економна, має високий кліренс та відмінну якість гальмівної системи, достатньо дешева в обслуговуванні.
Восьмий рядок у рейтингу – Volkswagen Tiguan. Якісний, надійний автомобіль, відмінно зарекомендував себе на українських дорогах, особливо взимку. Переваги – хороша шумоізоляція, невелика витрата пального, достатній кліренс, усі запчастини доступні.
На дев’ятому місці – Volkswagen Touareg. Комфортний, хороший сімейний транспорт. У порівнянні з іншими кросоверами досить економний, при обережній їзді ходова довгий час не потребує ремонту, на дорозі стійкий та маневрений.
Десятку найпопулярніших кросоверів замикає KIA Sportage. Це чудовий кросовер, відрізняється простим управлінням, невеликими габаритами, має всі необхідні опції та камеру заднього виду. Двигун сумісний з газовою установкою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра