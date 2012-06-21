Наука не тупцює на місці, а з кожним днем рухається вперед все швидше і швидше. Різні джерела зробили аналітику і виявили список найбільш значущих наукових відкриттів. «Урядовий кур’єр» пропонує ТОП-10 найзначиміших відкриттів року, що минає.

Призупинення старіння у мишей

Дослідження відбувалося навесні 2018 року. Команда вчених з Бостона під керівництвом доктора Девіда Сінклера оголосила про відкриття способу призупинення старіння у мишей. Старіння у всіх ссавців пов'язане із молекулою (NAD), вона необхідна для виживання. З часом кількість (NAD) зменшується, що призводить до вікових захворювань. Доктор Сінклер зміг підвищити рівень таких молекул в організмі. За допомогою харчової добавки у старих мишей, їх клітини омолодилися, а здоров'я покращилося. Сінклер і його команда в майбутньому має намір провести такий нешкідливий експеримент на людях. У цього дослідження не може бути фатальних наслідків, або буде позитивний результат, або його не буде зовсім, покаже час.

Зміна експресії генів після перебування в космосі

Це відкриття відбувалося теж навесні. NASA оголосило, що час проведений у космосі, може змінити експресію деяких генів. Експеримент полягав в тому, що NASA відправили одного близнюка Скотта Келлі в космос, а його брата Марка Келлі залишили на землі. Коли космічний близнюк повернувся, була вивчена його фізіологія. Далі порівняли результати братів і виявили деякі зміни в експресії генів Скотта, що по суті є унікальним відкриттям.

Гібрид вівці і людини для вирощування людських органів

У лютому 2018 року, вчені оголосили про створення овечих ембріонів, які на 0,01% були людськими. Це стало другим таким успішним створенням гібрида людини і тварини. У минулому році вчені вивели ембріони з клітин свині і людини, але через деякийсь час вони перестали розвиватися. Вчені сподіваються на подальший успіх щодо гібриду людини і вівці.

Визначення джерела високоенергетичних нейтрино

У липні цього року, було опубліковано дослідження, в якому описувалося як вчені з'ясували джерело нейтрино. Нейтрино – це субатомні, практично безмасові частки з відсутністю заряду. Вони не більше електрона і можуть подорожувати через весь Всесвіт. Дослідники вважають, що такі частинки допоможуть розгадати багато таємниць космосу, так як нейтрино спрощують завдання в розумінні феноменів, що відбуваються у мільярдах світлових років від Землі.

ДНК-Наноботів, здатні вбивати ракові клітини

У лютому цього року, вчені оголосили про серйозний ривок у розробці наноботів для вистежування і знищення клітин раку. При дослідженні на мишах, яким були введені клітини раку, роботи змогли знайти їх і відрізати від джерела крові, в результаті чого, ракові клітини висохли і загинули. Вчені сподіваються на такий же успіх серед людей.

Виявлення води на Марсі

Вченим не вдавалося знайти рідку воду аж до липня 2018 року. Італійське космічне агентство (ASI) оголосило про те, що за допомогою радара (MARSIS) італійці змогли знайти підземне озеро на Марсі, шириною близько 20 км на глибині 1,5 км.

Китайське клонування мавп

У січні цього року, Шанхайський інститут нейробіології оголосив про успішне клонування двох мавп. Вчені змінили метод, за допомогою якого було клоновано знамениту овечку Доллі. Вони сподіваються використовувати клонів мавп для вивчення людських хвороб.

Найдавніший наскальний малюнок

Восени 2018 року з’явилося повідомлення про те, що виявили найдавніший малюнок Homo sapiens. Зображення археологи виявили в печері Бломбос. Брила з дев'ятьма червоними лініями має вік майже 73 тисячі років, вона на 30 тисяч старше за всі наскельні малюнки, знайдені раніше.

Успішна посадка модуля на Марс

Модуль InSight відправився на Марс у травні цього року. Запуск цього модуля став першою міжпланетної місією, яка стартувала з Західного узбережжя США. У листопаді модуль опустився на марсіанську поверхню. Це була перша успішна посадка за 6 років. Наступні два роки InSight відстежуватиме землетруси на Марсі, падіння метеоритів і інші явища.

Вояджер-2 виходить у міжзоряний простір

Космічний апарат Вояджер-2, почав свою місію в 1977 році, він досліджував Сонячну систему близько 40 років. Нещодавно NASA повідомило, що апарат вийшов у міжзоряний простір. Ставши всього лише другим пристроєм, якому вдалося покинути Сонячну систему. Першим хто покинув геліосферу, був Вояджер-1, 6 років тому.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»