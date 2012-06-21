Сучасний споживач давно вже зрозумів, що робити покупки не виходячи з дому – це вигідно. В Інтернеті сьогодні можна купити практично все. «УК» представляє рейтинг найпопулярніших інтернет-магазинів для кондитерів. Знайомтеся, трійка лідерів.
• «Торт Інвентар»
Лідерство, як і раніше, утримує віртуальна торгова площадка «Торт Інвентар», яка успішно існує з 2010 року. Головним досягненням цього інтернет-магазину стала можливість охопити велику цільову аудиторію, серед якої є любителі, професіонали, кондитерські організації. І це не дивно, тут можна купити все, починаючи від кухонного інвентаря та харчових інгредієнтів і аж до стильної упаковки та навчальних посібників для кондитерів. У каталозі продукції такі відомі бренди як Ateco, Americolor, Bakels, Silikomart, SugarVeil, CKproduct, Wilton та інші імениті марки.
Tort-Inventar.com.ua
• «Рай Кондитера»
На сходинці нижче – інтернет-магазин «Рай Кондитера», асортимент якого налічує понад 6000 товарів, включаючи унікальну продукцію від провідних виробників США. Це новий майданчик, але він впевнено набирає обертів завдяки своїм низьким цінам і гнучкій ціновій політиці для великих замовлень. Ці привабливі пропозиції змогли зацікавити величезну кількість людей, які не хочуть «стрибати» з одного сайту на інший, а вважають за краще купити за доступною ціною все в одному місці. Raykonditera – ідеальне рішення для тих, хто цінує якість продукції, свій час і гроші.
RayKonditera.com.ua
• «КондитерАМ»
На третій сходинці нашого рейтингу – «КондитерАМ». В інтернет-магазині представлено кондитерську продукцію різної цінової категорії від кращих українських та європейських виробників. Віртуальний каталог регулярно поповнюється цікавими новинками кулінарії. Асортимент магазину легко задовольнить забаганки як початківця кондитера, так і професіонала, що працює в ресторанній галузі. Компанія співпрацює тільки з перевіреними постачальниками, товари яких зарекомендували себе бездоганною якістю і зручністю використання. Своїм покупцям магазин пропонує різні способи розрахунку, доставку в будь-який регіон України і професійну консультацію. Купувати на сайті КондитерАМ легко, зручно і швидко як роздрібним, так і оптовим клієнтам.