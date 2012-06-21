Український письменник Маркіян Камиш власноруч проаналізував запити англомовних користувачів популярної онлайн-енциклопедії «Вікіпедія». На основі зібраних даних пан Камиш склав рейтинг українських авторів, якими найбільше цікавиться аудиторія. Результати письменник оприлюднив на своїй сторіці у Facebook.
Список найпопулярніших серед іноземців письменників очолили класики: Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка. На 4-му та 5-му місцях опинилися сучасні письменники Маркіян Камиш та Андрій Курков.
«Статистика англомовної Вікіпедії — результат закономірний і красномовний. Це — результат моєї співпраці з серйозним французьким видавництвом та відповідний медіаефект у Європі. Я не можу пригадати іншої української книжки, окрім «Оформляндії», яку би «Monaco Hebdo» вніс у рубрику « Вибір місяця». Окрім, звісно, романів Андрія Куркова, якого абсолютно справедливо видають та шанують у всьому світі», — розповів про результати автор дослідження Маркіян Камиш.
До десятки також увійшли Григорій Сковорода, Ліна Костенко, Сергій Жадан, Володимир Винниченко та Михайло Коцюбинський.
«На жаль, 90% видань українських письменників за кордоном — класичні потьомкінські села. Тому навіть переклади французькою, німецькою чи англійською мовами вітчизняних митців не мають великого впливу на книжковий ринок та європейські голови. Адже чимало книг навіть не потрапляють на полиці, і звичайний житель ЄС просто не може ознайомитися з таким літературним продуктом, навіть якби у нього це бажання раптом з’явилося», — зазначив пан Камиш.
Сучасні популярні письменники України впевнено займають позиції в першій двадцятці запитів. Це — Ірена Карпа, Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Юрій Винничук, Софія Андрухович і Тарас Прохасько.