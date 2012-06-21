Експорт українських свіжих яєць у шкаралупі на зарубіжні ринки у 2017 році збільшаться проти минулорічних результатів майже в півтора рази.
Про це поінформувала старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Світлана Пашко, йдеться у повідомленні центру.
За її словами, лише за січень-жовтень 2017 року Україна експортувала 71,5 тисяч тонняєць проти 50,7 тисяч тоннторік.
Найбільше українських свіжих яєць у шкаралупі за 10 місяців 2017 року закупили країни Азії та Африки, зазначила експерт. Лідируючу позицію у рейтингу найбільших імпортерів українських яєць у шкаралупі вже кілька років поспіль утримують Об’єднані Арабські Емірати, зазначила експерт.
«Ця країна, яка 2012 року закупила лише 1125 тонн українських яєць, нині швидкими темпами нарощує обсяги імпорту цього виду вітчизняної продукції. За п’ять років ОАЕ збільшили обсяги імпорту майже у 20 разів і 2016 року закупили в Україні вже 20 915 тонн яєць. Обсяги експорту яєць до цієї країни 2017 року можуть сягнути рекордної позначки, адже з початку року поставки яєць до ОАЕ становили 34031 тонн», — додала Пашко.
До п’ятірки найбільших імпортерів яєць українського виробництва входять АОЕ (47,6% загального експорту яєць), Ірак (18,0%), Катар (8,0%), Ліберія (4,9%) та Сьєрра-Леоне (4,9%).
Сукупно ці п’ять країн забезпечили майже 85% вітчизняного експорту яєць у шкаралупі.
«Наразі Україна має підстави для відновлення поставок до країн, які торік тимчасово ввели обмеження на імпорт української продукції птахівництва, і надалі нарощувати обсяги поставок українських яєць на світовий ринок», — вважає Пашко.
Зауважимо, що протягом останнього року світові ціни на яйця знизилися. Середня ціна експортованих з України яєць свіжих в шкарлупі у січні-жовтні 2017 року становила 721 долар США за тонну: у перерахунку на українську гривню — близько 12-13 гривень за десяток. Зважаючи на більш високі ціни внутрішнього ринку, яйця є більш привабливим товаром для вітчизняних виробників, підсумувала Пашко.