У грудні 2018 року фахівці назвали найкращі моделі смартфонів вартістю до 500 доларів США з відмінними характеристиками. Лідером доступних флагманів стали моделі від Xiaomi.
1. Xiaomi Pocophone F1
Експерти назвали флагман Xiaomi Pocophone F1 найвдалішим вибором серед продукції і поки йому немає заміни. Вартість смартфона становить 345 доларів. Смартфон відрізняється такими характеристиками: екран 6.18 дюймів, 64 ГБ внутрішньої пам'яті, ємність акумулятора 4000 мАг.
2. Lenovo Z5 Pro
Lenovo Z5 Pro був представлений громадськості 1 листопада 2018 року. Вартість смартфона становить приблизно 360 доларів. Флагман володіє такими характеристиками: екран 6.39 дюймів, 64 або 128 Гб внутрішньої пам'яті, основна камера 16 Мп + 24 Мп.
3. Xiaomi Mi 8 Lite
Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite є відмінним недорогим вибором. Вартість смартфона становить приблизно 195 доларів. Xiaomi Mi 8 Lite має наступні характеристики: 6.26 дюймовий екран, 128 Гб або 256 Гб внутрішньої пам'яті, основна камера 12 + 5 Мп, фронтальна камера 24 Мп.
4. Meizu 16th Plus
Флагман Meizu 16th Plus відрізняється тонкими рамками і може стати відмінним вибором. Вартість смартфона становить приблизно 614 доларів. Meizu 16th Plus має характеристики: 64 або 128 Гб, 128 або 256 Гб внутрішньої пам'яті, ємність акумулятора 3640 мАг, основна камера 12 + 20 Мп, фронтальна камера 20 Мп.
5. Nubia Z18
Не дуже відомий на українському ринку смартфон Nubia Z18, є одним із найкращих флагманів за ціною до 500 доларів. Вартість смартфона становить приблизно 285 доларів. Характеристики Nubia Z18: 6 дюймовий екран, роздільна здатність дисплея 2160х1080, 64 Гб внутрішньої пам'яті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»