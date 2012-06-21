Відсьогодні торговельне місце на Бессарабці можна буде придбати на аукціоні Prozorro.Sale. Про це повідомляє заступник директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Денис Пікалов на своїй сторінці у Facebook.
«На даному етапі йдеться про вільні місця у фруктовому, овочевому та м’ясному відділах столичного ринку. Переможець торгів, які будуть проведені за допомогою Prozorro.sale та електронного майданчику «Е-Тендер» отримає можливість укладання договору оренди на три місяці», – розповідає Пікалов.
Стартова вартість місця в овочевому або фруктовому відділах складе 4 701 грн. та 4 842 грн. у м’ясному.
Бессарабський ринок став першим ринком в Україні, що наважився на такий крок.
«На нашу думку, новий підхід зменшить корупційні ризики та допоможе місцевим виробникам реалізовувати свою продукцію без пошуку додаткових посередників», – прокоментував таке рішення Денис Пікалов.