Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів кількох іноземних держав: Королівства Нідерландів — Едуарда Хукса, Ліванської Республіки — Алі Дахера, Республіки Судан —Мохамеда Еіса Ісмаїла Дахаба.
Під час зустрічі з Едуардом Хуксом було відзначено позитивні тенденції в торговельно-економічній та інвестиційній галузях. Констатовано, що реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вже дає позитивні результати й для нідерландського бізнесу.
Посол Нідерландів підтримав реформаторські зусилля української влади й поінформував про підтримку програм навчання українських суддів зокрема в Одесі та Львові.
Співрозмовники не могли обійти тему взаємодії в питанні притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу МН-17. Посол Нідерландів подякував за зразкову співпрацю з нашою стороною, повідомляє департамент прес-служби АП.
Було відзначено необхідність підтримання тісної співпраці в ООН, зокрема з урахуванням непостійного членства Нідерландів у Раді Безпеки ООН у 2018 році, задля захисту суверенітету й територіальної цілісності України, що набуло актуальності через агресивну політику Росії.
Під час розмови з Послом Ліванської Республіки глава нашої держави обговорив питання активізації політичного діалогу, а також перспективи розвитку подальшої взаємодії в торговельно-економічній галузі. Петро Порошенко підкреслив важливість проведення цього року в Києві чергового засідання Міжурядової українсько-ліванської комісії з торговельно-економічного співробітництва, а також Українсько-ліванського бізнес-форуму. Президент наголосив, що Ліван залишається важливим торговельним партнером України у Близькосхідному регіоні, окремо відзначивши зростання на 25% українського експорту до цієї країни впродовж останнього року.
А в розмові з Послом Республіки Судан підтверджено готовність проведення політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами обох країн задля посилення двосторонньої співпраці в торговельно-економічній галузі. Окрему увагу було приділено посиленню взаємодії наших країн у межах міжнародних організацій.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»