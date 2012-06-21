Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Протягом минулого року послугами обласної служби зайнятості скористались 1717 демобілізованих військових, які брали участь в антитерористичній операції. З них 463 були працевлаштовані, в тому числі 30 осіб отримали допомогу по безробіттю одноразово для відкриття власної справи, 10 – працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного соціального внеску роботодавцю. Також з числа демобілізованих учасників АТО 90 осіб проходили професійне навчання, 62 –– брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Як зазначила директор Вінницького обласного центру зайнятості Галина Скоковська, до кожного застососується індивідуальний підхід. Фахівці надають послуги у пошуку постійної або тимчасової роботи, консультують людей, допомагають організувати власну справу, а також проводять заходи, які сприяють поверненню до мирного життя, соціально-психологічної адаптації, зокрема, на ринку праці, та подоланню посттравматичного синдрому бійців. За станом на перше січня цього року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 560 демобілізованих учасників АТО.