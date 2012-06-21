Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Підсумки господарської діяльності за 2019 рік, які подали до податкової служби великі та середні аграрні підприємства, становлять майже 20,2 млрд грн, що більш ніж удвічі менше за результат господарювання 2018 року (42,6 млрд), зауважив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко. Він звернув увагу на те, що 2018 рік завершили зі збитками 12,9 % аграрних підприємств, натомість наступного року частка збиткових підприємств галузі сягнула 21,6 %.
Втім, на думку науковця, така збитковість виникла з причин, що не залежали від самих сільгоспвиробників. Вони-то якраз потрудилися на славу: збільшили виробництво аграрної продукції на 3,3 % за таких самих виробничих витрат. А урожай зернових культур виявився взагалі рекордний.
Попри це, грошові прибутки компаній аграрного сектору істотно зменшилися через значне падіння цін реалізації зернових, зернобобових та насіння олійних культур (на 11,4—11,7 % порівняно з попереднім роком). М’ясо у живій вазі подешевшало незначно — на 2%, натомість яйця — на цілих 25 %.
Як зауважив науковець, саме великі та середні сільгоспвиробники формують основні показники прибутковості галузі, що істотно впливає на її інвестиційну привабливість. Крім того, в основному за їхній рахунок іде поповнення державного та місцевих бюджетів за статтею надходжень від аграрної галузі. Цього року картина навряд чи буде кращою, коли врахувати негативний вплив наслідків пандемії коронавірісу COVID-19 на світову економіку взагалі і на світові ринки продовольства зокрема, наголошує Юрій Лупенко.