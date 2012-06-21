За даними Державного комітету статистики України, у 2017 році врожай зернових та зернобобових культур становив 61,3 мільйона тонн із 14,5 мільйона гектарів за середньої врожайності 42,3 ц/га.
Найбільше зібрали аграрії Вінницької (4,8 мільйона тонн), Одеської (4,2 мільйона тонн), Полтавської (4,2 мільйона тонн) та Чернігівської (4 мільйони тонн) областей, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
У розрізі зернових культур статистичні дані мають такий вигляд: пшениці зібрано 26,1 мільйона тонн із 6355,4 тисячі гектарів за врожайності 41,1 ц/га; кукурудзи — 24,1 мільйона тонн із 4429,4 тисячі гектарів за врожайності 54,4 ц/га; ячменю — 8,3 мільйона тонн із 2499,9 тисячі га за врожайності 33,1 ц/га; жита — 506,8 тисячі тонн зі 170,5 тисячі га за врожайності 29,7 ц/га; вівса — 471,1 тисячі тонн зі 197,6 тисячі га за врожайності 23,9 ц/га; гречки — 180,4 тисячі тонн зі 184,8 тисячі га за врожайності 9,8 ц/га. Зернобобових культур торік зібрано 1,2 мільйона тонн із 503 тисяч га за врожайності 24,6 ц/га.