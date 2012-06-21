У зв’язку з припиненням трансляції аналогового телебачення на Сумщині значно зріс попит на цифрові приймачі, які розмітають із прилавків. Як повідомив представник одного із сумських магазинів, який їх реалізує, протягом тижня продано кілька сотень приладів, що стало своєрідним рекордом.
Щоб запобігти зайвому ажіотажу, в Сумській ОДА відбулася зустріч із представниками великих торговельних організацій, що реалізують побутову техніку, зокрема цифрові приймачі. Як повідомив заступник голови Сумської ОДА Вадим Акперов, досягнуто домовленості, що найближчими днями приймачі доставлятимуть авіатранспортом. Ціна буде тією самою — 400—450 гривень залежно від модифікації. У продажу є сучасні телевізори ціною понад 3,5 тисячі гривень із вмонтованими тюнерами.