В американському Енн-Арбор на дорожні тести вперше вивели пікап Toyota Tundra 2020 нового покоління. Експерти впевнені, що під камуфляжем заховано абсолютно інноваційні для цієї моделі розробки.
Tundra є лідируючою моделлю бренду серед пікапів, тому не дивно, що Toyota вирішила зайнятися її оновленням. Під час тестів новинку супроводжував пікап Ford F-150, оперативно блокуючи огляд на приховані камуфляжем частини автомобіля, як тільки фотошпигуни намагалися підібратися до нього трохи ближче.
Втім, і сама камуфляжна тканина, спадаюча із задньої частини тестованого пікапа, успішно впоралася з маскуванням – розгледіти вдалося небагато. Однак дещо експерти угледіли – не зовсім характерні для моделей серії точки кріплення амортизаторів. Ймовірно, що і в передній частині Toyota Tundra нас чекає відчутно змінений дизайн.
Що стосується моторної лінійки, то на думку фахівців виробники залишать ті ж агрегати, що і в нинішньому поколінні, додавши лише в якості трансмісії 10-ступінчасту автоматичну коробку передач.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»