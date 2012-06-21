Цими вихідними, 28 і 29 жовтня, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Так, враховуючи звернення мешканців столиці, ярмарки відбудуться:
28 жовтня (субота) 2017 року у:
♦ Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
♦ Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
♦Деснянському районі – вул. Сабурова (у межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського), вул. Милославська (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
♦ Дніпровському районі – В. Нестайка (поряд з поштамтом "Лівобережний");
♦ Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
♦ Печерському районі – вул. К. Білокур;
♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
♦ Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
♦ Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
♦ Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
29 жовтня (неділя) 2017 року у:
♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
♦ Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
♦ Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
♦ Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.