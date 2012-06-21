Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області триває підготовка до патріотичного автопробігу, який з ініціативи мешканців міста Покровськ відбувся тут вперше 24 серпня 2014 року.
У минулі роки зазвичай в акції під державними прапорами брали участь понад 60 автомобілів, а нині у День Незалежності України кількість учасників суттєво збільшиться. Автопробіг, відзначаючи свою першу п’ятирічку, знову об’єднає активістів, громадських діячів, військовослужбовців, правоохоронців, мешканців населених пунктів західної Донеччини, які вирушають автоколоною з національними символами від Покровська у бік Донецька. Стартує акція вранці 24 серпня з підняття в небо прапору України. А далі під час руху колони передбачені зупинки у Карлівці та Першотравневому, де учасники патріотичного автопробігу відкриють пам’ятний знак загиблим тут у 2014 році бійцям ЗСУ та полку поліції «Дніпро-1».