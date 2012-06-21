Легенда НБА Кобі Брайант загинув в результаті аварії вертольота в Калабасасі (штат Каліфорнія, США) в неділю вранці.
Вертоліт, на борту якого перебував баскетболіст Кобі Брайант, кружляв чверть години перед падінням, повідомляє The Mirror.
Вертоліт вилетів з округу Оріндж в Каліфорнії і прямував в місто Таузанд-Окс. Згідно з даними радара, вертоліт зробив десять кіл над містом Глендейл за 15 хвилин, після чого врізався в схил гори в Калабасасі, приблизно в 30 кілометрах від центру Лос-Анджелеса.
За даними видання, пасажири вертольота направлялися на тренування з баскетболу. Знаменитий спортсмен регулярно користувався цим видом транспорту для того, щоб дістатися до стадіону Лейкерс.
Кобі і ще, щонайменше, три людини були на борту його приватного вертольота, коли він впав. За даними TMZ, на борту після падіння спалахнула пожежа. Ніхто не вижив.
Аварійні служби підтвердили загибель п'яти осіб. За даними ЗМІ, дружини Кобі – Ванеси Брайант – не було на борту. Причина аварії з'ясовується.
Кобі багато років користувався особистим вертольотом Sikorsky S-76. У нього чотири дочки – Джанна, Наталі, Бьянка і новонароджена Капрі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»