Василь БЕДЗІР

«Урядовий кур’єр»

Напередодні 27 січня, коли у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, в атріумі Закарпатської облдержадміністрації запалювали свічки, з сумом грала скрипка. Відкривали фотовиставку, присвячену пам’яті жертв тих трагічних подій…

У краї за Карпатами до другої світової війни проживала багатотисячна громада євреїв, яка під час війни була майже повністю знищена, загинуло майже 115 тисяч осіб.

Рани, нанесені цьому народові війною, з роками не загоюються: єврейська спільнота краю вшановує пам’ять загиблих у концентраційних таборах і замучених фашистами одноплемінників. Щороку ці акції несхожі одна на іншу. Цьогоріч це – виставка «Освенцимський альбом».

На 180 світлинах задокументовано шлях єврейських в’язнів від виходу з вагонів до порогу газової камери. Серед експонованих фотографій, на основі яких виготовлені постери, є і неймовірно моторошні кадри з зображеннями старих людей і дітей, які чекають своєї черги на галявині між двома крематоріями.

Відкрили виставку директор Закарпатського обласного благодійного фонду «Хесед Шпіра» Михайло Галін, а також очільник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Вони наголосили на потребі зберігати пам'ять про жертв і виховувати молоде покоління в нетерпимості до націонал-фашизму.

– «Освенцимський альбом» – єдине історичне свідоцтво про ті звірства, що відбувалися тоді. Нині оригінал альбому знаходиться в музеї «Яд-Вашем» в Єрусалимі. Туди його передала після 35-річного зберігання в себе Лілі Якоб-Зельманович Мейер. Єврейська дівчинка родом із с. Білки, що на Іршавщині, знайшла цей альбом в Освенцимі, в есесівській казармі, – розповів Михайло Галін. Дуже багато людей упізнали себе на цих фотографіях. Це закарпатці, а також вихідці з нашої області, котрі тепер живуть в Ізраїлі та країнах Східної Європи. Був спільний проект з угорською єврейською спільнотою, і знайшлися люди, що ідентифікували на цих світлинах своїх родичів, про яких вони раніше нічого не знали.

Саме на основі світлин із «Освенцимського альбому» будуються найбільші експозиції, що влаштовані в Ізраїлі, в Вашингтоні, Празі, Будапешті. Поряд із сумними кадрами є й такі, що відображають історичні події з життя єврейства на довоєнному Закарпатті. На деяких фото можна побачити й саму Лілі Якоб, а також її маленьких братів. І саме очі одного із цих хлопчиків стали своєрідним символом усього геноциду: бо вони відображають увесь його біль і стогін.

Виставку вже в день відкриття відвідало багато людей. У наступні дні вона теж є доступною для всіх.

ДОВІДКА «УК»

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту проголошено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Співавторами резолюції виступили 100 держав.

Саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціму.